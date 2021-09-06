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«مياه سوهاج»: تحليل 24 ألف عينة مياه شرب شهريا للتأكد من مطابقتها للمواصفات

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«مياه سوهاج»: تحليل 24 ألف عينة مياه شرب شهريا للتأكد من مطابقتها للمواصفات «مياه سوهاج»: تحليل 24 ألف عينة مياه شرب شهريا للتأكد من مطابقتها للمواصفات

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قال اللواء مهندس حسن محمود عبدالغنى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه يتم شهريا رفع وتحليل 24 ألف عينة مياه شرب من محطات ومآخذ وشبكات مياه الشرب بالمحافظة، وذلك من خلال 12 معمل مياه رئيسي، و15 معمل مياه متنقل، والمعمل المركزي لمياه الشرب.

وأوضح عبدالغني، فى تصريح صحفي الاثنين، أن عدد محطات مياه الشرب يبلغ 264 محطة، منها 12 محطة مياه سطحية كبيرة، و49 محطة مياه سطحية صغيرة، و203 محطات مياه إرتوازية، لافتا إلى أن إنتاجية مياه الشرب بالمحافظة تبلغ 820 ألف متر مكعب / يوم، وتبلغ أطوال شبكات مياه الشرب أكثر من 12 ألف كيلو متر، وتبلغ نسبة تغطية خدمة مياه الشرب 99%، ويصل متوسط نصيب الفرد من المياه إلى 150 لتر / يوم.

وذكر عبدالغنى، بأنه يتم مراقبة جودة مياه الشرب من خلال معامل الشركة، ومعامل مديرية الصحة، والمعمل المرجعي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

المصرى اليوم

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