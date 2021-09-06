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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء اليوم الإثنين بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتحدث كارتيرون مع اللاعبين في حضور أسامة نبيه المدرب العام، عن بعض الأمور الفنية التي ينوي تنفيذها خلال التدريبات اليوم.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته أمس الأحد بعدما حصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.