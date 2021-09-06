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مران .. فقرة بدنية وتأهيلية للاعبين

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مران الزمالك.. فقرة بدنية وتأهيلية للاعبين مران .. فقرة بدنية وتأهيلية للاعبين

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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي لفقرة بدنية داخل الصالة الدولية بمقر النادي على هامش التدريبات مساء اليوم الإثنين، ضمن برنامج موضوع استعدادا للفترة المقبلة.

وأشرف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومعاونوه على هذه الفقرة والتى جاءت عبارة عن استشفاء وفك عضلات بجانب بعض التدريبات التأهيلية والبدنية الأخرى.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته أمس الأحد بعدما حصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.

المصرى اليوم

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