10 أعوام.. عمر المطايا في ميادين الهجن

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كما هي الرياضات الأخرى، يوجد عمر افتراضي للمطايا للركض في سباقات الهجن تتوقف عنده المطية، وتعتزل المشاركة في المهرجانات ما بين سن الـ 10 إلى 12 كأقصى عمر تركض فيه المطية في الميادين.

وتبدأ المطايا الركض في الميادين في عامها الأول، ويطلق عليها "المفاريد"، عامها الثاني يطلق عليها "الحقائق"، عامها الثالث يطلق عليها " لقايا "، عامها الرابع يطلق عليها "جذاع"، عامها الخامس يطلق "ثنايا"، وعامها السادس وما فوق يطلق عليها "حيل – زمول"، وتتوقف الهجن بعد ست سنوات كمتوسط أعمارها بعد وصولها فئة "حيل - زمول".

وبعد أن تنهي المطايا مشاركتها في ميادين الهجن، تتحول بعد ذلك للإنتاج، حيث يكون لدى "المطايا" التي حققت الإنجازات في المسابقات التي شاركت فيها الحظ الأوفر ببيع إنتاجها، تكون سلالتها من السلالات المرغوب فيها.

من جانبه، أكد عبدالله آل مجحود المالك والمضمر المعروف في عالم الهجن، أن أعمار الهجن في الميادين تتراوح بين 10-12 عاماً لعدة عوامل، أهمها السلالة التي تنحدر منها المطية إذا ما كانت معروفة بالسرعة والأداء العالي، تصبح عملية استمرارها في الميادين مرهونة بقدرة العضلات التي لا تتحمل سرعة السباقات الحالية ولذلك يتقلص العمر.

وبين آل مجحود أن أفضل سنوات يمكن أن تركض فيها المطية، هي في العشر سنوات الأولى التي تعيش فيها شبابها.