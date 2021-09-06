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يتابع جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية

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السيسي يتابع جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية يتابع جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية

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اجتمع الرئيس عبدالفتاح ، الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وناصر خليفة مدير المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية.

وتم في هذا الإطار استعراض التنسيق المشترك لتطوير وتحقيق التكامل بين مراكز البحوث الزراعية بكل من وزارتي الزراعة والتعليم العالي لصالح منظومة التنمية الزراعية على مستوى الجمهورية، بما فيها حصر وتصنيف تلك المراكز وتوفير افضل الاليات والسبل لتحديثها، وكذلك المشروعات البحثية والتجارب العلمية المشتركة في مختلف المجالات الزراعية، خاصة أبحاث اللقاحات البيطرية، إلى جانب التعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية.

ووجه الرئيس بتطوير وتحديث المعاهد والمراكز البحثية القائمة على مستوى الجمهورية، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى تطوير الأساليب لضمان التحسين المستمر للإنتاج النباتي والحيواني.

كما وجه بتوسيع مجالات التعاون بين المؤسسات البحثية التابعة لوزارتي الزراعي والتعليم العالي لتشمل الاتجاهات العلمية المستجدة كالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، فضلاً عن تكثيف التنسيق بين الجانبين في وضع خطط تنفيذية علمية لتوفير أفضل سيناريوهات التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه قطاع الزراعة.

المصرى اليوم

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