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صدم أداء منتخب مصر خلال المباراة أمام الجابون مساء الأحد، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، كل محبي المنتخب وكذلك الكثيرين من نجوم منتخب مصر السابقين.

وقرر اتحاد الكرة المصري مساء اليوم الاثنين إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر بعد رفضه تقديم استقالته.

وعقب قرار إقالة البدري، تحدث مدافع منتخب مصر السابق، والمحلل الحالي في مجموعة قنوات بي إن سبورتس، هيثم فاروق عن سبب تعليقه على نتيجة مباراة منتخب مصر أمام الجابون.

وكتب هيثم فاروق عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: ناس كتير بتسألني ليه ما كتبتش حاجة عن أداء المنتخب أمس.. الإجابة هي الأداء لا يستحق التعليق، خسارة التغريدة.

وتعادل منتخب مصر مع الجابون بهدف لكل فريق ضمن الجولة الثانية من مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.