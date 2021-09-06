أخبار عاجلة

الرياض.. القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة وادي الفرع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجّل 1433 إصابة جديدة بكورونا -
"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وتدني مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة -
جائحة كوفيد-19 أعادت تأكيد أهمية تعليم المجالات العلمية -
خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية -
نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

هيثم فاروق: «خسارة إضاعة تغريدة في التعليق على أداء منتخب »

Print
هيثم فاروق: «خسارة إضاعة تغريدة في التعليق على أداء منتخب مصر» هيثم فاروق: «خسارة إضاعة تغريدة في التعليق على أداء منتخب »

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

صدم أداء منتخب خلال المباراة أمام الجابون مساء الأحد، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات 2022 في قطر، كل محبي وكذلك الكثيرين من نجوم منتخب مصر السابقين.

وقرر اتحاد الكرة المصري مساء اليوم الاثنين إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر بعد رفضه تقديم استقالته.

وعقب قرار إقالة البدري، تحدث مدافع منتخب مصر السابق، والمحلل الحالي في مجموعة قنوات بي إن سبورتس، هيثم فاروق عن سبب تعليقه على نتيجة مباراة منتخب مصر أمام الجابون.

وكتب هيثم فاروق عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: ناس كتير بتسألني ليه ما كتبتش حاجة عن أداء المنتخب أمس.. الإجابة هي الأداء لا يستحق التعليق، خسارة التغريدة.

وتعادل منتخب مصر مع الجابون بهدف لكل فريق ضمن الجولة الثانية من مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته