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أعلن اتحاد الكرة عن إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد نحو عامين له على رأس الجهاز الفني للفراعنة، لم يرتق الأداء خلالهما بشكل يناسب طموحات وآمال المصريين.

وخلال فترة إشرافه على تدريب منتخب مصر قاد حسام البدري منتخب مصر في 9 مباريات منها 8 رسمية ومباراة واحدة ودية، وخلال المباريات الثمانية الودية حقق الفوز في 4 وتعادل في مثلها، ولم يتلقى المنتخب معه أي خسارة.

ووصل راتب حسام البدري خلال توليه تدريب منتخب مصر إلى 800 ألف جنيه شهرياً مؤخراً بعد أن كان من قبل 730 ألف جنيه.

وبحساب ما حصل عليه البدري منذ توليه تدريب منتخب مصر نجد أنه تقريباً 19 مليون جنيه، خلال 8 مباريات رسمية وواحدة ودية، أي أن المباراة الوحدة حصل على أكثر من مليوني جنيه فيها.