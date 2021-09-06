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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة حسام البدري ومن منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأول.

ورفض حسام البدري تقديم استقالته بناء على طلب أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شؤون اتحاد الكرة، وأرجع البعض رفض البدري تقديم استقالته لرغبته في الحصول على الشرط الجزائي الموضوع في عقده مع المنتخب الوطني.

وأكد البدري خلال تصريخات اعلامية أنه لم يفشل في مهمته وحقق النجاح في تنفيذ وتحقيق كل المهام المكلف بها بالصعود لكأس الأمم الافريقية وتصدره مجموعته في مشوار كأس العالم.

وقال حسام البدري أنه تحمل مع جهازه الفني واللاعبين أخطاء سابقة اضرت بالكرة المصرية مع ذلك حقق الهدف والمطلوب منه دون ان يتعرض المنتخب لاي خسارة في عهده.