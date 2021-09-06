مشاجرة مع سائق أجرة قد تدفع أجويرو للرحيل عن برشلونة

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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الاثنين أن الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة ، لا يشعر بالراحة في كتالونيا وإسبانيا بوجه عام مما يؤثر على بقائه في الليجا الإسبانية.

وانضم سيرجيو أجويرو، لصفوف نادي برشلونة الإسباني في موسم الانتقالات الصيفية الأخير، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقضى سيرجيو أجويرو، حقبة تاريخية في صفوف مانشستر سيتي أصبح خلالها الهدّاف التاريخي للنادي، حيث سجل 260 هدفاً وصنع 73 آخرين خلال الفترة التي قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن سيرجيو أجويرو، يعاني من الشوارع الضيقة في إسبانيا، ويجد صعوبة في التنقل في كتالونيا في ظل الزحمة المرورية المستمرة، كما أنه دخل في مشاجرة مع سائق سيارة أجرة، وتلقى توبيخاً من الأخير وكادت الأمور تتطور بين الطرفين.

ويعاني أجويرو من إصابة تعرض لها أبعدته عن مباريات برشلونة منذ بداية الموسم، وينتظر أن ينضم للفريق من جديد بداية الشهر المقبل.