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«أ ف ب»: قادة الانقلاب في غينيا يعلنون فرض حظر تجول في جميع أنحاء البلاد

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«أ ف ب»: قادة الانقلاب في غينيا يعلنون فرض حظر تجول في جميع أنحاء البلاد «أ ف ب»: قادة الانقلاب في غينيا يعلنون فرض حظر تجول في جميع أنحاء البلاد

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أفادت وكالة الصحافة الفرنسية «أ ف ب» بأن «قادة الانقلاب في غينيا أعلنوا فرض حظر تجول في جميع أنحاء البلاد.

وشهدت غينيا الأحد محاولة انقلاب عسكري على السلطة قادها العقيد في القوات الخاصة، مامادي دومبوي، الذي أعلن عبر خطاب تلفزيوني القبض على رئيس البلاد وحل البرلمان ووقف العمل بالدستور وإغلاق الحدود.

ودعا دومبوي، وهو عنصر سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي ويترأس وحدة المهام الخاصة المذكورة منذ تشكيلها عام 2018، العسكريين إلى البقاء في ثكناتهم، محملا المسؤولية عن تردي الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وإساءة العدالة وسحق حقوق المواطنين وعدم احترام المبادئ الديمقراطية وتسييس المسائل الإدارية، بالإضافة إلى الفساد.

بدورها، قالت الحكومة في غينيا إن قواتها صدت هجوما على القصر الرئاسي.

المصرى اليوم

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