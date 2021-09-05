تصفيات مونديال قطر: الأزوري يعادل رقم السيليساو القياسي وسلسلة مخيبة للديوك الفرنسية

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اختتمت مساء اليوم الأحد، مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وشهدت هذه المرحلة تفوق أغلب الكبار وبنتائج كبيرة، في حين استمر منتخب فرنسا ومنتخب إيطاليا في نتائجهما المخيبة وتعادلا للجولة الثانية على التوالي ضد منتخبي أوكرانيا وسويسرا.

منتخب إسبانيا استعاد قمة المجموعة الثانية بعد فوز كبير على منتخب جورجيا بنتيجة 4-0 في مباراة شهدت تألق الجناح المهاجم، فران توريس، الذي سجل خامس أهدافه مع المنتخب الإسباني خلال عام 2021، ليصبح أول لاعب من منتخب لا روخا يسجل هذا العدد من الأهداف خلال عام ميلادي واحد منذ إيسكو في عام 2018 (5 أيضًا).

وفي المجموعة الثالثة، استمر المنتخب الإيطالي في الصدارة برصيد 11 نقطة مع تعادله سلبيًا ضد منتخب سويسرا، لكن الأزوري احتفل بعدم الخسارة للمباراة رقم 36 على التوالي ليعادل رقم منتخب البرازيل في أطول سلسلة لا هزيمة لمنتخب (حققها منتخب السيليساو خلال الفترة بين 1993 و1996).

وسقط المنتخب الفرنسي في فخ التعادل خارج قواعده ضد منتخب أوكرانيا (1-1)، ليستمر في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، لكن رجال المدرب ديديه ديشامب حققوا رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الكرة الفرنسية بالتعادل في أخر 5 مباريات رسمية.

وحافظ المنتخب البلجيكي على نتائجه القوية واكتسح منتخب جمهورية التشيك بنتيجة 3-0 في مباراة شهدت استمرار تألق روميلو لوكاكو الذي سجل هدفًا وصنع هدفًا.

وفي نفس المجموعة (الخامسة) خطف جاريث بيل الأضواء بتسجيله هاتريك ضد منتخب بيلاروسيا، ليقود منتخب ويلز إلى تحقيق فوز غالي خارج القواعد بنتيجة 3-2.

وأصبح بيل هو أول ويلزي يسجل هاتريك لمنتخب بلاده في مباراة رسمية منذ عام 1992 (إيان راش ضد جزر فارو).

واستعاد المنتخب التركي نغمة الإنتصارات بالفوز خارج قواعده بنتيجة 3-0 على منتخب جبل طارق، ليستمر في صدارة المجموعة السابعة برصيد 11 نقطة، لكن المنتخب الهولندي استمر في مطاردته مع تحقيقه الفوز بنتيجة 4-0 على منتخب الجبل الأسود في مباراة شهدت أول فوز للمدرب لويس فان خال في ولايته الجديدة مع منتخب الطواحين الذي ارتفع رصيد نقاطه إلى 10 نقاط في المركز الثاني.

وفي المجموعة التاسعة، حافظ المنتخب الإنجليزي على انطلاقته المثالية بتحقيقه الفوز الخامس على أندورا بنتيجة 4-0، ليستمر في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب الملاحقين، المنتخب البولندي.

وفي نفس المجموعة، اكتسح المنتخب البولندي منتخب سان مارينو بنتيجة 7-1 في مباراة شهدت تسجيل روبرت ليفاندوفسكي لهدفين، ليرفع رصيده الدولي إلى 72 هدفًا ويصبح رابع أفضل هداف أوروبي في تاريخ المنتخبات (بعد رونالدو «111» وبوشكاكش «84» وكوكتشيس «75»).

وحقق المنتخب الألماني فوزًا ساحقًا على منتخب أرمينيا بنتيجة 6-0، لينتزع منهم صدارة المجموعة العاشرة مع ارتفاع رصيد الماكينات إلى 12 نقطة في الصدارة، وبفارق نقطتين عن المنتخب الأرميني.