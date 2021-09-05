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أحمد موسى عن وحدات الإسكان البديل لـ«سن العجوز»: «الدولة مش هتسيب حد في الشارع»

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أحمد موسى عن وحدات الإسكان البديل لـ«سن العجوز»: «الدولة مش هتسيب حد في الشارع» أحمد موسى عن وحدات الإسكان البديل لـ«سن العجوز»: «الدولة مش هتسيب حد في الشارع»

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علق الإعلامى أحمد موسى على لقطات لوحدات الإسكان البديل لمنطقة سن العجوز، قائلاً: «هذا ما يليق بالمواطنين، وأفضل من المساكن الآيلة للسقوط التي لا تصلح لحياة البشر ويتم نقل المواطنين منها إلى أماكن آمنة».

ورصدت كاميرا برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، لقطات من منازل الإسكان البديل بحدائق أكتوبر التي يتم نقل أهالي منطقة سن العجوز إليها، وبدت الوحدات في حالة جيدة وتتوفر بها مختلف الخدامات، في حين كانت منازل سن العجوز متهالة وآيلة للسقوط.

وتساءل موسى هل تسكين أهالي منطقة سن العجوز غير الآمنة بمناطق بديلة بحدائق أكتوبر أفضل أم تركهم في المأساة؟، مضيفا «التاني غير الآدمي ده مينفعش لكم أصلا».

وتابع أحمد موسى أن أهالي منطقة سن العجوز يتسلمون وحدات الإسكان البديل، كاملة تماما، بالفرش والمرافق الخدمية، مضيفًا «لا يليق بكم العيش في الأماكن العشوائية، والدولة مش هتسيب حد في الشارع أبدا».

المصرى اليوم

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