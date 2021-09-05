رضا عبد العال: المجاملات غلبت على تشكيل البدري

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هاجم رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق، حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عقب تعادل الفراعنة أمام الجابون ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية :«إختيارات حسام البدري منذ بدء المعسكر مليئة بالمجاملات، وغير مفهومة، فعلى أي أساس تم اختيار أحمد توفيق وعمر جابر وعلى جبر لاعبي بيراميدز، رغم تراجع مستواهم مع الفريق في آخر مباريات الدوري العام.

واختتم عبدالعال: في مباراة أنجولا لم نتحدث عن الآداء لأن المنتخب الوطني تمكن من حصد النقاط الثلاث، لكن اليوم لم نقدم الٱداء المنتظر، وكذلك لم نتمكن من تحقيق الإنتصار والانفراد بصدارة المجموعة السادسة.