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بعد التعادل مع الجابون..رسائل نارية من سمير كمونة لحسام البدري

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بعد التعادل مع الجابون..رسائل نارية من سمير كمونة لحسام البدري بعد التعادل مع الجابون..رسائل نارية من سمير كمونة لحسام البدري

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وجه سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، رسالة نارية إلى حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وذلك بعد تعادل مع الجابون، في تصفيات قطر 2022.

وكان المنتخب تعادل مع الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، في اطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم قطر 2022.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«يجب على حسام البدري، أن يتعلم من أخطاءه الفنية، هناك أخطاء كبيرة ظهرت في مباراتي أنجولا والجابون».

وأضاف :«الأخطاء في مباراتي أنجولا والجابون، كانت تتمثل في التشكيل والتمركز والضغط على المنافس»، مضيفًا :«هناك لاعبين كانوا يستحقون التواجد مع المنتخب الوطني، يجب على البدري، أن يعيد نظرته في اللاعبين الذين يستحقون التواجد مع المنتخب».

المصرى اليوم

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