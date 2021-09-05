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العراق: التقارب بين وإيران جزءا رئيسيا من الحل لتحقيق الأمن والاستقرار

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العراق: التقارب بين السعودية وإيران جزءا رئيسيا من الحل لتحقيق الأمن والاستقرار العراق: التقارب بين وإيران جزءا رئيسيا من الحل لتحقيق الأمن والاستقرار

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أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن بلاده «تنتهج حالياً سياسة التحول من مرحلة القتال إلى مرحلة الحوار».

وقال حسين، في تصريحات مع «قناة التغيير» العراقية، إن «العراق يلعب دوراً حقيقياً في تقريب وجهات النظر بين وإيران، وينتهج حالياً سياسة التحول من مرحلة القتال إلى مرحلة الحوار، ليلعب دوره الحقيقي في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الإقليميين.

وأكد أن العراقية ترى ذلك جزءاً رئيسياً من الحل لتحقيق الأمن والاستقرار بالعراق وبالمنطقة عموماً، موضحا أن «العراق يعمل على ترطيب العلاقات المتوترة من خلال فتح قنوات للحوار البناء، لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء في منطقة الشرق الأوسط».

المصرى اليوم

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