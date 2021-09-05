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"بلينكن": الهجوم الحوثي غير مقبول ويهدد حياة المدنيين في

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"بلينكن": الهجوم الحوثي غير مقبول ويهدد حياة المدنيين في السعودية "بلينكن": الهجوم الحوثي غير مقبول ويهدد حياة المدنيين في
شدد على ضرورة وقف إطلاق النار والهجمات العابرة لحدود اليمن

أعربت الولايات المتحدة، عن إدانتها الهجوم بصاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية على المنطقة الشرقية، السبت، وأدى إلى إصابة طفل وطفلة سعوديين، وتضرر عدة منازل سكنية.

وشدد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، في بيان صحفي اليوم، أن "الهجوم هذا غير مقبول على الإطلاق"، مؤكدًا أن هذه الهجمات تهدد حياة المدنيين في المملكة.

وقال البيان : "نحث الحوثيين مرة أخرى على الموافقة على وقف شامل لإطلاق النار على الفور ووقف هذه الهجمات والهجمات العابرة للحدود داخل اليمن، ولاسيما هجومهم على مأرب، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وإطالة أمد الصراع".

وأضاف البيان : "يجب أن يبدأ الحوثيون العمل على حل دبلوماسي سلمي تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء هذا الصراع".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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