الهيئة العامة للأوقاف تطلق مسابقة "حكاية وقف" في خمسة مجالات فنية

★ ★ ★ ★ ★

رصدت جوائز تبلغ ربع مليون ريال.. وتستهدف استقطاب المبدعين بالسعودية

أطلقت الهيئة العامة للأوقاف ممثلة في مركز الريادة الوقفي اليوم مسابقة "حكاية وقف" في خمسة مجالات فنية تعنى بالجانب الوقفي، بمجموع جوائز تبلغ ربع مليون ريال، وتستهدف استقطاب المبدعين من المملكة سواء من المواطنين أم المقيمين وذلك لتقديم رسائلهم الإبداعية ومواهبهم الفنية.

وأطلقت الهيئة المسابقة في إطار الاهتمام الملحوظ بالنشاط الفني الذي يسهم بدوره في إيصال الرسالة والمعنى بصورة أقرب وأسهل للمتلقي، حيث توجد المواهب الفنية المتعددة، لذا جاءت مسارات المسابقة لتغطي التصوير الفوتوغرافي، والفنون التشكيلية، والأفلام القصيرة، والرسم الرقمي، والقصص القصيرة.

وتنهي الهيئة التسجيل في هذه المسابقة منتصف شهر ديسمبر من العام الحالي، حيث يسعى مركز الريادة الوقفي من خلال المسابقة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية قطاع الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على إيجاد منتجات ثقافية ومعرفية تسهم في نشر ثقافة الأوقاف وتوثيق الأوقاف التاريخية والمعاصرة، وتمكين المجتمع من التعرّف على الإرث الوقفي من خلال الأعمال الفنية بأنواعها المختلفة.

ودعت الهيئة الراغبين في التسجيل في هذه المسابقة إلى الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني : ‏https://hekayatwaqf.com/