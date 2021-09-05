★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتقد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الأداء الذي ظهر عليه لاعبي المنتخب الوطني الأول خلال مباراة الجابون.

وكان المنتخب تعادل مع الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، في اطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم قطر 2022.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز :«منتخب ظهر بمستوى سئ للغاية في مباراة الجابون، حسام البدري، بدأ المباراة بتشكيل خاطئ، غلب عليه الطابع الدفاعي، وهو ما سهل المهمة على منتخب الجابون».

واضاف :«احمد توفيق، وايمن اشرف، وثلاثي وسط الملعب، يميلون للعب الدفاعي، لذلك لم تكن هناك أي هجمات خطيرة للمنتخب».

وتابع :«المنتخب بدأ الهجوم، بعد الدفع بمصطفى محمد وصلاح محسن وعبدالله السعيد، ونجح في احراز هدف التعادل، لماذا لم نلعب بتشكيل هجومي من البداية»، مضيفا :«للأسف منتخب مصر مالوش شكل في الملعب ولا توجد أي جمل فنية».