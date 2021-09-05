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حمادة أنور ينتقد أداء منتخب أمام الجابون

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حمادة أنور ينتقد أداء منتخب مصر أمام الجابون حمادة أنور ينتقد أداء منتخب أمام الجابون

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انتقد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي ، الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الوطني الأول خلال مباراة الجابون.

وكان المنتخب تعادل مع الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، في اطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم قطر 2022.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز :«منتخب ظهر بمستوى سئ للغاية في مباراة الجابون، حسام البدري، بدأ المباراة بتشكيل خاطئ، غلب عليه الطابع الدفاعي، وهو ما سهل المهمة على منتخب الجابون».

واضاف :«احمد توفيق، وايمن اشرف، وثلاثي وسط الملعب، يميلون للعب الدفاعي، لذلك لم تكن هناك أي هجمات خطيرة للمنتخب».

وتابع :«المنتخب بدأ الهجوم، بعد الدفع بمصطفى محمد وصلاح محسن وعبدالله السعيد، ونجح في احراز هدف التعادل، لماذا لم نلعب بتشكيل هجومي من البداية»، مضيفا :«للأسف منتخب مالوش شكل في الملعب ولا توجد أي جمل فنية».

المصرى اليوم

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