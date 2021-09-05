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أحمد موسى ينفعل ويطالب بإقالة حسام البدرى بعد تعادل مع الجابون

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أحمد موسى ينفعل ويطالب بإقالة حسام البدرى بعد تعادل مصر مع الجابون أحمد موسى ينفعل ويطالب بإقالة حسام البدرى بعد تعادل مع الجابون

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علق الإعلامي أحمد موسى على مباراة والجابون في تصفيات التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منتخب والتي انتهت منذ قليل.

وقال الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إنه حان الوقت لتغيير حسام البدري وإقالته والتعاقد مع مدرب كفء لتدريب الوطني.

وأضاف أن منتخب مصر لا يليق به أن يفرح للتعادل أمام الجابون فالمدير الفني لم يشاهد مباريات لمنتخب الجابون من قبل وتابعها في المباراة للمرة الأولى مثل الجماهير والمباراة انتهت تعادل بالبركة حتى لا ينام جمهور مصر العظيم حزين.

المصرى اليوم

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