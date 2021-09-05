«طالبان» تنفي ضلوعها بمقتل العالم الديني عبيد الله متوكل وأحد طلابه في كابل

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نفت حركة «طالبان» ضلوعها بمقتل العالم الديني عبيد الله متوكل وأحد طلابه في العاصمة الأفغانية كابل، مشيرة إلى أن «مثل هذه الأعمال ترتكبها الجهات الشريرة بهدف التفرقة والانقسام».

ونقل حساب «إمارة أفغانستان الإسلامية» عن المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد قوله إنه «لا صلة للإمارة الإسلامية بمقتل العالم الديني عبيد الله متوكل وأحد طلابه في كابل».

وأضاف أنه «تم اختطاف المذكورين قبل أيام، وعثر على جثتيهما اليوم»، مشيرا إلى أن «مخابرات الإمارة الإسلامية تواصل البحث عن الجناة».

وأردف قوله: «مثل هذه الأعمال ترتكبها الجهات الشريرة من أجل التفرقة والانقسام».