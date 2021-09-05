أخبار عاجلة

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«طالبان» تنفي ضلوعها بمقتل العالم الديني عبيد الله متوكل وأحد طلابه في كابل

Print
«طالبان» تنفي ضلوعها بمقتل العالم الديني عبيد الله متوكل وأحد طلابه في كابل «طالبان» تنفي ضلوعها بمقتل العالم الديني عبيد الله متوكل وأحد طلابه في كابل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت حركة «طالبان» ضلوعها بمقتل العالم الديني عبيد الله متوكل وأحد طلابه في العاصمة الأفغانية كابل، مشيرة إلى أن «مثل هذه الأعمال ترتكبها الجهات الشريرة بهدف التفرقة والانقسام».

ونقل حساب «إمارة أفغانستان الإسلامية» عن المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد قوله إنه «لا صلة للإمارة الإسلامية بمقتل العالم الديني عبيد الله متوكل وأحد طلابه في كابل».

وأضاف أنه «تم اختطاف المذكورين قبل أيام، وعثر على جثتيهما اليوم»، مشيرا إلى أن «مخابرات الإمارة الإسلامية تواصل البحث عن الجناة».

وأردف قوله: «مثل هذه الأعمال ترتكبها الجهات الشريرة من أجل التفرقة والانقسام».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام

الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام

«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882

«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882

«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957

«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957