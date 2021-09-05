إيطاليا تتعادل مع سويسرا في لقاء مثير

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تعادل منتخب إيطاليا مع مضيفه سويسرا بنتيجة 1-1 في إطار مباريات دور المجموعات من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وواصل فريق المدرب روبرتو مانشيني عروضه الجيدة كما عادل الرقم العالمي للمباريات الدولية المتتالية دون هزيمة حيث لم تخسر إيطاليا في 36 مباراة متتالية لتعادل سجل البرازيل الذي سجلته بين 1993 و1996.

وتواصل إيطاليا تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات متفوقة بأربع نقاط على سويسرا صاحبة المركز الثاني التي لعبت ثلاث مباريات.