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بعد هجومين لـ«داعش».. الكاظمي يعقد اجتماعا أمنيا طارئا

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بعد هجومين لـ«داعش».. الكاظمي يعقد اجتماعا أمنيا طارئا بعد هجومين لـ«داعش».. الكاظمي يعقد اجتماعا أمنيا طارئا

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عقد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني، ناقش خلاله الخروقات الأمنية الأخيرة.

وأكد الكاظمي «ضعف إمكانيات العدو، ولكن سوء الإدارة والتقصير أحيانا في عمل القيادات العسكرية يؤديان لحصول بعض الخروقات، لذا من الضروري وضع آليات جديدة لتجنب تكرار الحوادث الأمنية»، وفقا لبيان صحفي.

وشدد رئيس العراقية، على «ضرورة تفعيل دور الأجهزة الاستخبارية، وإيجاد آليات تنسيق فاعلة بين مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية لتجنب الخروقات».

كما وجه وفقا للبيان، بتشكيل اللجنة المركزية للتحقيق بهذه الخروقات، ومنع تكرارها.
ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن «محافظة كركوك تمتاز بتنوعها، وهناك من يسعى إلى خلق فتنة، ولاسيما ونحن مقبلون على انتخابات مصيرية».

ووجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بـ«القيام بعملية نوعية استباقية، تمنع الخلايا النائمة من إعادة التشكيل وتكرار الخروقات».

والليلة الماضية قتل 15 عسكريا من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية بهجومين لتنظيم «داعش» في محافظتي كركوك ونينوى.

المصرى اليوم

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