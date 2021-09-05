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«هعمل توليفة حلوة».. أول تعليق من عمر كمال على قرار «الغناء دون فلاشات»

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«هعمل توليفة حلوة».. أول تعليق من عمر كمال على قرار «الغناء دون فلاشات» «هعمل توليفة حلوة».. أول تعليق من عمر كمال على قرار «الغناء دون فلاشات»

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علق المطرب عمر كمال، على قرار الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بشأن الغناء في الحفلات بطريقة الـ«بلاي باك» ودون فلاشات، قائلًا: «بحترم قرار النقابة واتبلغت أن أول يوم لازم أنزل فيه بفرقة هو يوم الخميس الجاي».

وأضاف «كمال» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أنه «مما لا شك فيه أن الغنا الطربي له روح تانية وانطباع تاني، بس لما بنغني بالفلاشة بيكون لأن قوة وباور المهرجان مش هينفع يتطبق على فلاشة لأن توزيعة المهرجان خامات مصطنعة»، مشيرًا إلى أنه «التزامًا بقرارات النقابة هحاول أعمل توليفة حلوة ومعايا عازفين وهنلعب الأغاني لايف وهحاول أخلي رتم الأغنية قريب من الفلاشة، زي ما بيسمعها على الفلاشة».

وتابع: «أن الأغنية العادية مكونة من آلالات لايف ممكن جدًا الفرقة تنفذها لكن أغاني المهرجانات بها أصوات موسيقية وغير موجودة في الحقيقة وهحاول أخلي الرتم مقارب لشكل الفلاشة»، مؤكدًا أنه لابد على المطرب الصاعد الجمع بين الأغنية الحلوة التي بها طرب وفن وأغنية تواكب السوق، مضيفًا: «بتلاقي مطرب جميل وفيه كل مقومات النجاح بس ممكن يختار أغنية طربيه متعجبش السوق».

المصرى اليوم

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