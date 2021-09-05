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«أنا المدير الفني والنبي».. عمرو سعد يسخر من حسام البدري بعد تعادل مع الجابون

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«أنا المدير الفني والنبي».. عمرو سعد يسخر من حسام البدري بعد تعادل مصر مع الجابون «أنا المدير الفني والنبي».. عمرو سعد يسخر من حسام البدري بعد تعادل مع الجابون

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سخر الفنان عمر سعد، من حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، اليوم الأحد، خلال مباراة مع الجابون ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات في قطر 2022، حيث طالب رئيس الاتحاد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري بتنصيبه كمدير فني لاتحاد الكرة .

وقال «سعد» عبر «فيس بوك»: «نداء إلى السيد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكورة: أنا عاوز أبقي المدير الفني والنبي».

وتعادل المنتخب مع مضيفه الجابون بنتيجة 1-1 في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 71 عن طريق جيم أفينا من هجمة منظمة بعد محاولات متبادلة من المنتخبين، فيما تعادل البديل مصطفى محمد للفراعنة في الدقيقة 89 من رأسية رائعة.

بالتعادل يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 4 نقاط في صدارة جدول المجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 فيما تتواجد الجابون في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة.

المصرى اليوم

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