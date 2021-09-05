بلجيكا تهزم التشيك بثلاثية

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تمكن منتخب بلجيكا من التفوق على منافسه التشيك بثلاثة أهداف دون رد في إطار مباريات دور المجموعات من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتقدم روميلو لوكاكاو لمنتخب بلاده وفي الدقيقة الثامنة، فيما أضاف زميله القائد إيدن هازارد الهدف الثاني قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، وأحرز البديل أليكسس سالميكرس الهدف الثالث قبل 25 دقيقة على النهاية.

وأكد المنتخب البلجيكي أحقيته بتصدر تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) ويمدد سجل منتخب بلاده بدون خسارة على أرضه إلى 29 مباراة، وعزز تواجده على قمة المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، بفارق ست نقاط عن التشيك صاحبة المركز الثاني.