أخبار عاجلة

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بلجيكا تهزم التشيك بثلاثية

Print
بلجيكا تهزم التشيك بثلاثية بلجيكا تهزم التشيك بثلاثية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمكن منتخب بلجيكا من التفوق على منافسه التشيك بثلاثة أهداف دون رد في إطار مباريات دور المجموعات من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى 2022.

وتقدم روميلو لوكاكاو لمنتخب بلاده وفي الدقيقة الثامنة، فيما أضاف زميله القائد إيدن هازارد الهدف الثاني قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، وأحرز البديل أليكسس سالميكرس الهدف الثالث قبل 25 دقيقة على النهاية.

وأكد البلجيكي أحقيته بتصدر تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) ويمدد سجل منتخب بلاده بدون خسارة على أرضه إلى 29 مباراة، وعزز تواجده على قمة المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، بفارق ست نقاط عن التشيك صاحبة المركز الثاني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الراجحي يستعيد صدارة كأس العالم ويتوج بطلاً لباها إيطاليا

الراجحي يستعيد صدارة كأس العالم ويتوج بطلاً لباها إيطاليا

الراجحي يستعيد صدارة كأس العالم ويتوج بطلاً لباها إيطاليا

الراجحي يستعيد صدارة كأس العالم ويتوج بطلاً لباها إيطاليا

بداية صادمة لمنتخب مصر في كأس العالم للصالات.. أكبر هزيمة في التاريخ

بداية صادمة لمنتخب مصر في كأس العالم للصالات.. أكبر هزيمة في التاريخ

الاتحاد الألماني يعارض مقترح إقامة كأس العالم كل عامين

الاتحاد الألماني يعارض مقترح إقامة كأس العالم كل عامين