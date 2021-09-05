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10 فئات معفاة من المصروفات الدراسة في العام الجديد (تعرف عليها)

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10 فئات معفاة من المصروفات الدراسة في العام الجديد (تعرف عليها) 10 فئات معفاة من المصروفات الدراسة في العام الجديد (تعرف عليها)

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الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية لعام 2021.. تصدرت محركات البحث على موقع «جوجل» خلال الساعات الماضية بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد.

تواصل «المصري اليوم» تقديم سلسة خدماتها للقراء وتنشر الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية في العام الدراسي الجديد وهي :

1- الطلاب يتامى الأب.

2- أبناء المرأة المعيلة والمطلقة ومهجورة العائل.

3- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

4- أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات التي تدل على ذلك.

5-. طلاب مدارس مناطق حلايب وشلاتين وأبورمادة في محافظة البحر الأحمر، وكذلك مدارس شمال سيناء.

6- الطلاب أبناء الأسر التي تحصل على المعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.

7- أبناء ذوو الاحتياجات الخاصة.

8- ابناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا بعد إجراء بحث اجتماعي يثبت انهم غير القادرين وبدون دخل ثابت.

9- طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للأطفال والمدارس الصديقة للفتيات والمتحررون من الأمية الملتحقون بالمدارس.

10- أبناء شهداء وضحايا ومصابو العمليات الحربية والإرهابية

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المصرى اليوم

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