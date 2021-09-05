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مياه الجيزة : قطع المياه 8 ساعات عن بعض شوارع المهندسين الثلاثاء

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مياه الجيزة : قطع المياه 8 ساعات عن بعض شوارع المهندسين الثلاثاء مياه الجيزة : قطع المياه 8 ساعات عن بعض شوارع المهندسين الثلاثاء

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق ( شارع شهاب ومتفرعاته – شارع نادي الصيد ومتفرعاته – شارع جامعة الدول العربية من ناصية شارع السودان حتى مسجد مصطفى محمود)، بدءًا من الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء الموافق 7/ 9 /2021 وحتى الساعة 6 صباح يوم الأربعاء الموافق 8 / 9 /2021 وذلك لمدة 8 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 600 مم بشارع جامعة الدول والمتعارض مع أعمال مشروع تنفيذ منزل كوبري الملك عبدالله في نهاية شارع جامعة الدول العربية من شارع السودان.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

المصرى اليوم

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