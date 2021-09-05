رفع 90 طن مخلفات في أسوان

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات، مع التخلص الفوري من القمامة بكافة الأحياء والمناطق السكنية أولاً بأول، على أن يتم تنفيذ وتعميم التعليمات بمختلف الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى للحفاظ على الشكل الجمالى والقضاء على أي سلبيات وخلق متنفس حيوى للمواطنين .

أوضح العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان، تنفيذ أعمال للنظافة العامة بطريق السماد على جانبي مصرف السيل بمناطق الحكروب والناصرية، بالإضافة إلى القيام بتنفيذ أعمال رفع القمامة من جانبي، وأيضاً بمنطقة خور عواضة والأماكن المختلفة بنطاق حى شرق، فضلاً عن تنفيذ أعمال جرد ورفع الأتربة الموجودة على جانبي مطالع ومنازل كوبرى الشيخ عيسي.

وأسفرت الجهود عن رفع أكثر من 60 طن مخلفات، لافتاً إلى أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم إستكمال أعمال إضاءة بالطريق الرئيسي غرب أسوان / الكوبانية من خلال تركيب كشافات جديدة، وتغير بعض الكشافات بأخرى ليد، بالإضافة إلى رفع 30 طن مخلفات للقمامة بواسطة معدات الوحدة المحلية من اللوادر وسيارات النقل المختلفة بهذه المناطق.