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الكشف المجاني على 3451 مواطنا في أسوان

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الكشف المجاني على 3451 مواطنا في أسوان الكشف المجاني على 3451 مواطنا في أسوان

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لأعمال القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو، وأيضاً قرية القنان بمركز أدفو، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.


أكد الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن أعمال القافلة الطبية استمرت يومان في كل قرية حيث تم إجراء الكشف على 3451 مواطنا، لافتاً إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

المصرى اليوم

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