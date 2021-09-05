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المنتخب الوطني المصري يخوض لقاء هامًا أمام نظيره المنتخب الليبي الشهر المقبل في ثالث جولات تصفيات كأس العالم 2022 في قطر. وحتى الآن لم يحدد الموعد الرسمي لمباراة مصر وليبيا خلال الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من عمر تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022.

وتمكن الفراعنة من التعادل خارج الديار أمام الجابون بنتيجة 1-1، ليرتفع رصيد المنتخب المصري إلى 4 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة فيما تتواجد الجابون عند المركز قبل الأخير بنقطة واحدة.

ومن المفترض أن يخوض منتخب مصر مواجهة الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم أمام ليبيا في القاهرة خلال الشهر المقبل وستجمع الجولة الرابعة المنتخبين في بنغازي.