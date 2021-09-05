أخبار عاجلة

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

موعد مباراة القادمة ضد ليبيا في تصفيات كاس العالم 2022

Print
موعد مباراة مصر القادمة ضد ليبيا في تصفيات كاس العالم 2022 موعد مباراة القادمة ضد ليبيا في تصفيات كاس العالم 2022

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

الوطني المصري يخوض لقاء هامًا أمام نظيره المنتخب الليبي الشهر المقبل في ثالث جولات تصفيات 2022 في قطر. وحتى الآن لم يحدد الموعد الرسمي لمباراة وليبيا خلال الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من عمر تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022.

وتمكن الفراعنة من التعادل خارج الديار أمام الجابون بنتيجة 1-1، ليرتفع رصيد المنتخب المصري إلى 4 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة فيما تتواجد الجابون عند المركز قبل الأخير بنقطة واحدة.

ومن المفترض أن يخوض منتخب مصر مواجهة الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم أمام ليبيا في القاهرة خلال الشهر المقبل وستجمع الجولة الرابعة المنتخبين في بنغازي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير