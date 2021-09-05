انطلاق دوري مستقبل وطن في العريش

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أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بشمال سيناء ( مساء اليوم الأحد ) أولىي فعاليات النسخة الثالثة من دورى مستقبل وطن، والتى تقام تحت شعار: «أنت البطل».. حيث افتتح الفعاليات النائب سالم العكش أمين الحزب بالمحافظة وعضو مجلس الشورى.. يرافقه يسرى جاسر أمين التنظيم والنائبين: سليمان الزملوط عضو مجلس الشورى ورمضان سرحان عضو مجلس النواب، والدكتور سليمان عرادة والشيخ محمد نافل الأمينان المساعدان للحزب وأعضاء هيئة المكتب وأمناءالأقسام، وبحضور مسئولى اللجنة المنظمة للبطولة بقيادة عبدة طلب أمين التقييم والمتابعة.. إلى جانب كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة وعدد كبير من رمور وقيادات المجتمع المدنى والقيادات الشبابية بالحزب .

وقد بدأت مراسم الإفتتاح بعرض ميدانى على أرضية ملعب البطولة بالصالة المغطاة بالعريش للفرق المشاركة وعددها 10 فرق تمثل جميع أقسام محافظة شمال سيناء.. أعقبها عزف النشيد الوطنى .

وفى كلمته.. رحب يسرى جاسر أمين التنظيم والمشرف العام على البطولة بجميع الحضور، مؤكدًا أن من أهداف البطولة التعاون واظهار روح الفريق واكتشاف المواهب بالاضافة إلى اعداد كوادر رياضية على أعلى مستوى لتكوين فريق يمثل شمال سيناء في دورى مستقبل وطن على مستوى الأمانة العامة.

وافتتح النائب سالم العكش أمين الحزب بالمحافظة دورى الموسم الثالث بالصالة المغطاة بضرب ركلة البداية في المباراة الافتتاحية التي أقيمت بين فريقي قسمي ثالث العريش ورمانة.

وأكد العكش خلال كلمته على أن الشباب هم المستقبل، وأنهم الركيزة الأساسية في بناء الأمم.، مشيرًا إلى ضرورة اعداد كوادر شبابية قادرة على مواجهة التحديات في كافة المجالات، والإستمرار في دعمهم وتبنى أفكارهم.

وبدوره.. أكد عبده طلب رئيس لجنة التنظيم على أن البطولة يشارك فيها 10 فرق تمثل جميع أقسام المحافظة، حيث تم تقسيمها إلى مجموعتين كل مجموعة 5 فرق.. على أن يتم تصعيد الفائزين الأول والثانى من كل مجموعة للدور قبل النهائى، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 25 ألف جنيها، والثانى على مبلغ 20 ألف جنيها، والثالث على مبلغ 15 ألف جنيها.. بالاضافة إلى جوائز أخرى مادية ومعنوية.

وأكد على أن البطولة تديرها لجنة اشراف وتنظيم على أعلى مستوى.

وقد انتهت المباراة الافتتاحية للبطولة بين فريقي قسمي ثالث العريش ورمانة بفوز فريق قسم رمانة 5 – 3.. أما المبارة الثانية بين فريقى قسمى الشيخ زويد ونخل فانتهت بفوز قسم الشيخ زويد 3 – صفر، وجاءت المباراة الثالثة بين فريقى قسمى رابع العريش وبئر العبدوانتهت بفوز قسم رابع العريش 4 – 3.

واختتمت مبارايات اليوم الأول من بطولة دورى مستقبل وطن بمباراة قسمى رفح وأول العريش وانتهت بفوز قسم أول العريش 4 – 1.

ومما يذكر أن فاعليات دورى مستقبل وطن مستمرة حتى يوم 12 سبتمبر الجارى.. حيت تقام المباراة النهائية وتحديد من يكون البطل.