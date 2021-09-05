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التعليم: تدريب معلمات رياض الأطفال على برامج للتعامل مع الأطفال ضعيفي السمع

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التعليم: تدريب معلمات رياض الأطفال على برامج للتعامل مع الأطفال ضعيفي السمع التعليم: تدريب معلمات رياض الأطفال على برامج للتعامل مع الأطفال ضعيفي السمع

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع صندوق عطاء الاستثماري، ومؤسسة نداء للإعاقات السمع بصرية، بدأ أمس تدريب معلمات رياض الأطفال، على البرامج والأدلة الاسترشادية للتعامل مع الأطفال ضعيفي السمع، ومستخدمي المعين السمعي.

أوضحت الوزارة أن التدريب يستمر لمدة 12 يومًا، ويتضمن برامج نظرية وعملية، كما يضم المشروع العديد من البرامج التي تعمل على التدخل المبكر والحد من آثار الإعاقات لهذه الفئة من الأطفال.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة والمشرف على الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، والدكتورة سامية بسيوني أستاذ التخاطب بجامعة عين شمس.

المصرى اليوم

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