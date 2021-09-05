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وكيل «صحة السويس» يُكَرّم مدير إدارة الطبي

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وكيل «صحة السويس» يُكَرّم مدير إدارة التموين الطبي وكيل «صحة السويس» يُكَرّم مدير إدارة الطبي

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قام الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، الأحد، بتكريم الدكتورة نجوى رمزى مدير إدارة الطبي بمديرية الصحة بالسويس، تقديراً لما تبذله وفريق عمل إدارة التموين الطبي من جهد في توفير المستلزمات الخاصة بحالات الطوارئ وحالات كوفيد ١٩ بجميع المستشفيات.

ومن جانبه، أشاد الدكتور الحفناوى بتوافر المستلزمات وعدم الإحتياج لأي مستلزم من خارج المستشفى ولا سيما عند التعامل مع مصابي حادث إنقلاب أتوبيس شرم الشيخ، مساء السبت، وجاء التكريم بحضور الدكتور محمد نشأت المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل ودكتور رضا فكري وكيل المديرية ودكتور أحمد شبل.

المصرى اليوم

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