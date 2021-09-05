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مباشر (0) - (0) الجابون .. لحظة بلحظة

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مباشر مصر (0) - (0) الجابون .. لحظة بلحظة مباشر (0) - (0) الجابون .. لحظة بلحظة

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يوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة الأفريقية خدمة متابعة لقاء والجابون في إطار مباريات الجولة الثانية من تصفيات القارة السمراء المؤهلة إلى 2022.

وأعلن حسام البدري المدير الفني للفراعنة، عن التشكيل الرسمي لمواجهة الجابون وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي- محمودحمدي «الونش»- أحمد توفيق- أيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي -عمرو السولية- عمر جابر.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة- - محمد شريف.

في انتظار بداية اللقاء.

المصرى اليوم

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