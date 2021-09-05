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يوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة الأفريقية خدمة متابعة لقاء مصر والجابون في إطار مباريات الجولة الثانية من تصفيات القارة السمراء المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وأعلن حسام البدري المدير الفني للفراعنة، عن التشكيل الرسمي لمواجهة الجابون وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي- محمودحمدي «الونش»- أحمد توفيق- أيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي -عمرو السولية- عمر جابر.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة- محمدصلاح- محمد شريف.

في انتظار بداية اللقاء.