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محمد صلاح يقود تشكيل منتخب أمام الجابون

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محمد صلاح يقود تشكيل منتخب مصر أمام الجابون محمد صلاح يقود تشكيل منتخب أمام الجابون

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أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل منتخبنا لخوض مباراته أمام منتخب الجابون ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

وضم التشكيل كلاً من: محمد الشناوي -أحمد حجازي -محمودحمدي «الونش»-أحمد توفيق -أيمن أشرف -حمدي فتحي -عمرو السولية- محمد مجدي «افشه» -عمر جابر -- -محمد شريف .

ويجلس على دكة البدلاء الهاني سليمان -محمد ابوجبل- على جبر- احمد ابوالفتوح- باهر المحمدي- طارق حامد -مصطفي فتحي -مصطفي محمد- احمد حسن كوكا- احمد سيد زيزو- عبدالله السعيد- صلاح محسن.

المصرى اليوم

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