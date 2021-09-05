استشاري جراحات السمنة: تقنية الفيزر الحديثة تُذيب الدهون بدون أي تدخل جراحي

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن الكبسولة المبرمجة أحدثت طفرة كبيرة جدًا في عالم السمنة البسيطة والمتوسطة، خاصة من يخشى إجراء العمليات الجراحية الخاصة بخفض الوزن.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دنيا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن البعض لا يحتاج إلى خفض الوزن، ولكنه في حاجة لتنسيق القوام، وهذا بسبب تركز السمنة في بعض المناطق مثل الجزء الأسفل لدى الفتيات.

وأضاف استشاري جراحات السمنة، أن الفيزر والنحت الحديث حل هذه المشكلة، خاصة وأنه يختلف عن الشفط القديم الذي كان يقام بدرجة من العنف، أما الفيزر فهو عبارة عن إبرة رفيعة تعمل على إذابة الخلايا الدهنية.