أخبار عاجلة

الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الموجة الرابعة هي الأكثر انتشارًا.. وتشمل كل المتحورات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استشاري جراحات السمنة: تقنية الفيزر الحديثة تُذيب بدون أي تدخل جراحي

Print
استشاري جراحات السمنة: تقنية الفيزر الحديثة تُذيب الدهون بدون أي تدخل جراحي استشاري جراحات السمنة: تقنية الفيزر الحديثة تُذيب بدون أي تدخل جراحي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن الكبسولة المبرمجة أحدثت طفرة كبيرة جدًا في عالم السمنة البسيطة والمتوسطة، خاصة من يخشى إجراء العمليات الجراحية الخاصة بخفض الوزن.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دنيا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن البعض لا يحتاج إلى خفض الوزن، ولكنه في حاجة لتنسيق القوام، وهذا بسبب تركز السمنة في بعض المناطق مثل الجزء الأسفل لدى الفتيات.

وأضاف استشاري جراحات السمنة، أن الفيزر والنحت الحديث حل هذه المشكلة، خاصة وأنه يختلف عن الشفط القديم الذي كان يقام بدرجة من العنف، أما الفيزر فهو عبارة عن إبرة رفيعة تعمل على إذابة الخلايا الدهنية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تقليل السكريات أم الدهون.. ما الأفضل لخفض الوزن؟

تقليل السكريات أم الدهون.. ما الأفضل لخفض الوزن؟

استشاري جراحات السمنة: تقنية الفيزر الحديثة تُذيب الدهون بدون أي تدخل جراحي

استشاري جراحات السمنة: تقنية الفيزر الحديثة تُذيب الدهون بدون أي تدخل جراحي

مختص: الفلفل الحار من البدائل الجيدة للملح لكنه لا يحرق الدهون

مختص: الفلفل الحار من البدائل الجيدة للملح لكنه لا يحرق الدهون

مختص: الفلفل الحار من البدائل الجيدة للملح لكنه لا يحرق الدهون

مختص: الفلفل الحار من البدائل الجيدة للملح لكنه لا يحرق الدهون