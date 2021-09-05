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سموحة يضم صفقة جديدة

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سموحة يضم صفقة جديدة سموحة يضم صفقة جديدة

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واصل مسؤولو نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

فقد تعاقد سموحة رسميًا مع الأنجولي داسافا، لاعب خطو وسط فريق إنتر كلوب الأنجولي، خلال الفترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للموج الأزرق لمدة 3 سنوات مقبلة، في حضور عمرو إسماعيل مدير شؤون اللاعبين وعبدالحميد عادل، وكيل أعمال اللاعب.

وجاء تعاقد سموحة مع اللاعب الأنجولي، بناءً على طلب أحمد سامي، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية.

يُذكر أن سموحة دعم صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع كل من الغيني إليا سيلا، مهاجم فريق اتحاد تطاوين التونسي وأحمد عيد التمساح، مدافع سيراميكا كليوباترا، ومصطفى الخواجة صانع ألعاب أبوقير للأسمدة وأحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة، لاعبا النادي الأهلي وعمار شرف الدين، مهاجم بلدية المحلة.

وسوف يبدأ النادي السكندري اليوم الأحد، تحت قيادة أحمد سامي، الاستعداد للموسم الكروي الجديد.

المصرى اليوم

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