حازم الحديدي يكشف القرار النهائي بشأن رحيل الشناوي وكهربا عن الأهلي

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كشف حازم الحديدي، وكيل أعمل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القرار النهائي بشأن رحيل الحارس عن الفريق الأحمر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان محمد الشناوي، قد تلقى عروضًا في الفترة الماضية من بعض أندية الدوري السعودي على رأسها من نادي النصر.

وقال حازم الحديدي، في تصريحات تلفزيونية: «محمد الشناوي، يركز في المباريات مع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، ولا يفكر في عروض الاحتراف التي تلقاها»، مضيفًا: «الشناوي، مستمر مع الأهلي في الموسم المقبل، ولا يفكر في الرحل عن الفريق الأحمر في الفترة الجارية».

وعن مصير محمود كهربا، جناح الأهلي قال: «كهربا، لم يلتق أي عروض في الفترة الأخيرة، واللاعب مستمر مع الفريق في الموسم المقبل»، مؤكدًا: «الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، متسمك باستمرار كهربا، بعد التزام اللاعب في الفترة الماضية».