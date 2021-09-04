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شيكابالا يهدد اتحاد الكرة بعد إيقافه 8 أشهر: «هروح الفيفا»

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شيكابالا يهدد اتحاد الكرة بعد إيقافه 8 أشهر: «هروح الفيفا» شيكابالا يهدد اتحاد الكرة بعد إيقافه 8 أشهر: «هروح الفيفا»

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قال شيكابالا، نجم ، إنه لن يسكت على العقوبة التي وقعت عليه بإيقافه 8 أشهر خلال الفترة المقبلة، على خلفية مشادته مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة.

وأكد أنه على استعداد للذهاب للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لجلب حقي خاصة وأنه العقوبة التي وقعت على لم تتواجد في لائحة اتحاد الكرة.

وقال شيكابالا خلال تصريحاته: «سأتقدم بشكوى في الفيفا وسأحصل على حقوقي ضد هذا القرار».

وأكمل: «فوجئت بقرار إيقافي وكنت في أسوان وقررت التظلم في الفيفا».

شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية السبت 4- 9 -2021، حلقة ينتظرها الكثيرون خاصة في ظل أول ظهور لقائد نادي الزمالك عقب تحقيقه بطولة الدوري الثالثة عشر في تاريخ القلعة البيضاء، بالإضافة إلى الظهور الأول للإباتشي، عقب قرار إيقافه 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه عقب مشادته مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة ومشاركته في الفيديو المسئ للأهلي وجماهيره.

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مشاهدة حلقة شيكابالا مع عمرو أديب مباشر اضعط هنا (3)

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