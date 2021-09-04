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قال شيكابالا، نجم الزمالك خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، إن الزمالك مظلوم خاصة بعد الأمور الذي يتعرض له خلال السنوات الماضية، ولكن الاختلاف هذا الموسم وجود «فار» الذي منح الزمالك حقه وجعله يفوز بالدوري المصري الممتاز 2020- 2021.

وعن مروجي أقوال فوز الزمالك بالدوري هذا الموسم، بالتفويت خلال المباريات، أكد شيكابالا: «دي ناس بتهزر».

وأكد شيكابالا، أن الزمالك لن يفوز بالدوري الموسم المقبل، خاصة بعد قرارات الإيقاف الصادرة بحق عددا من لاعبي الزمالك.

شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية السبت 4- 9 -2021، حلقة ينتظرها الكثيرون خاصة في ظل أول ظهور لقائد نادي الزمالك عقب تحقيقه بطولة الدوري الثالثة عشر في تاريخ القلعة البيضاء، بالإضافة إلى الظهور الأول للإباتشي، عقب قرار إيقافه 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه عقب مشادته مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة ومشاركته في الفيديو المسئ للأهلي وجماهيره.

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مشاهدة حلقة شيكابالا مع عمرو أديب مباشر اضعط هنا (3)