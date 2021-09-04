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شيكابالا : «لو المنافسة مع الأهلى كرة فقط كنا خدنا بطولات أكتر منهم»

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شيكابالا : «لو المنافسة مع الأهلى كرة فقط كنا خدنا بطولات أكتر منهم» شيكابالا : «لو المنافسة مع الأهلى كرة فقط كنا خدنا بطولات أكتر منهم»

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فجر محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بنادي مفاجأة من العيار الثقيل حول المنافسة وفارق كم البطولات مع الغريم التقليدي الأهلي.

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب: «لو المنافسة مع النادي الأهلى كرة قدم فقط كان الزمالك خد بطولات أكتر من الأهلى لكن للأسف الأمور تحسم خارج الملعب».

وشدد على أن ما يتعرض له نادي الزمالك لا يتحمله أي نادي في الكون خصوصا وأن الزمالك يتعرض لمضايقات غير عادية إدارية ومالية لا يمكن أن تحدث مع أي نادي آخر.

المصرى اليوم

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