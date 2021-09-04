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بسبب كورونا .. طبيب كفر الشيخ يروي كيف قضى 15 شهرًا بعد فقدان بصره

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بسبب كورونا .. طبيب كفر الشيخ يروي كيف قضى 15 شهرًا بعد فقدان بصره بسبب كورونا .. طبيب كفر الشيخ يروي كيف قضى 15 شهرًا بعد فقدان بصره

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روى الطبيب البطل محمود سامي، كيف قضى 15 شهرا بعد فقدان بصره أثناء عمله بمستشفيات العزل بكفر الشيخ.

وقدم الطبيب محمود سامي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، الاعتذار للمصريين عما سببه لهم بعدما كتب عبر صفحته الشخصية عن حالته الحالية قائلا «اللي قولته فضفضة شخصية».

وأضاف الطبيب البطل محمود سامي، أن ثقته في قضاء الله وحكمته بلا حدود، موضحا أن لديه أصدقاء مكفوفين منذ الصغر وتعودا على ذلك الأمر مع وصولهم لسن الخامسة عشر ولكنهم حاليا لم يتمكن من التأقلم حتى الآن.

المصرى اليوم

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