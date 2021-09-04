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زوجة طبيب كفر الشيخ فاقد بصره بسبب كورونا: يعاني اليأس والخوف الشديد ولا يفارق غرفته

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زوجة طبيب كفر الشيخ فاقد بصره بسبب كورونا: يعاني اليأس والخوف الشديد ولا يفارق غرفته زوجة طبيب كفر الشيخ فاقد بصره بسبب كورونا: يعاني اليأس والخوف الشديد ولا يفارق غرفته

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قالت مروة ممدوح، زوجة الطبيب البطل محمود سامي، الذي فقد بصره أثناء علاجه لمرضى كورونا بعزل بلطيم، إن جلوس زوجها بهذا الشكل يحطمه نفسيًا، لأنه يعيش حياته في الظلام ولديه فراغ كامل ويشعر بالخوف واليأس التدريجي.

وأضافت خلال حديثها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدكتور محمود لم يخرج من غرفته لفترة وصلت إلى 4 أيام، مشيرة إلى أنها كانت تسكن في البداية في منزل وسط الأهل وكان زوجها يعرف أين وكيف يتحرك.

وأوضحت خلال حوارها مع قناة صدى البلد، أنه بعد الانتقال إلى المنزل الجديد، أصبح لا يستطيع أن يتحرك لأنه لا يتخيله و«بيتوه فيه»، ولا نعرف أحدًا من الجيران، ولا أستطيع أن أشتري متطلبات المنزل ولا أعرف أتركه.

المصرى اليوم

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