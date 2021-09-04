بعد أن فقد بصره بسبب كورونا وفكر بالانتحار.. طبيب كفر الشيخ يروي بحزن الأفكار التي دفعته للاكتئاب

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روى الطبيب البطل محمود سامي، بحزن عن الأفكار التي دفعته للاكتئاب بعدما قضى 15 شهرا من فقدان بصره أثناء عمله بمستشفيات العزل بكفر الشيخ.

وقال الطبيب خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إنه قام بمراجعة دكتور نفسي وبدأ يتحدث معه عن مخاوفه وقلقه.

وأوضح الطبيب البطل ، أنه فكر في الانتحار والإلقاء بنفسه من أعلى العقار الذي يقطن به وتناول أدوية تسبب الفشل الكبدي المفاجئ وتقضي على حياته، موضحا أنه فكر في أبنه يحي من أجل أن يقاوم الأفكار التي تراوده بالانتحار.

وتابع الطبيب البطل أنه يشعر بأن كل شيء يكبر معا عدا هو يحدث له اضمحلال، موضحا أنه لا يفضل أن يكون سد خانة، موضحا أن تحركاته صعبة ولا يمارس أي عمل أو هواية ويتواجد في المنزل باستمرار، موضحا أنه يعتقد أنه سيكون مؤذي لأبنه يحي إذا افتقد الحكمة.