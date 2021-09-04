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مصادر تكشف عن لقب جديد لزعيم طالبان بعد تشكيل

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مصادر تكشف عن لقب جديد لزعيم طالبان بعد تشكيل الحكومة مصادر تكشف عن لقب جديد لزعيم طالبان بعد تشكيل

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توقع مسؤولون باكستانيون أن يطلق على زعيم حركة "طالبان" هبة الله أخوند زاده، "رئيس الدولة والقائد العام" في الجديدة التي تعتزم الحركة تشكيلها في أفغانستان.

ونقلت "سي إن إن" الأمريكية عن المسؤولين الباكستانيين أن المباحثات مستمرة بشأن المواقف الأخرى.

وتم ترشيح الملا آغا لتولي منصب وزير المالية، إلا أن المسؤولين يشيرون إلى أن سراج الدين حقاني زعيم شبكة "حقاني" القوية مهتم هو الآخر بتولي المنصب.

وكشف المسؤولون أن محمد يعقوب وعبد القيوم زقر نائبا قادة حركة طالبان منذ عام 2016 يتطلعان لتولي منصب وزير الدفاع.

يذكر أن يعقوب هو نجل مؤسس الحركة، أول أمير لطالبان الملا عمر، بينما كان زاقر سجينا بمعتقل غوانتانامو.

وأعلن المسؤولون الباكستانيون عن اتفاق في كابول ينص على تولي الصدر إبراهيم منصب وزير الداخلية.

المصرى اليوم

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