أخبار عاجلة

"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم -
"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين -
"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية -
"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات -
وزراء ونواب وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي (صور) -
أوباما: كنت أتمنى المشاركة في نهائي القرن أمام الأهلي.. وكنا نعلم برحيل فرجاني -
أصالة تخرج عن صمتها وتعلن خبر زواجها: «كل شيء بيننا مشترك» -
الإصابات تواصل الارتفاع.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
انتهاء مراسم عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

سيناتور أمريكي: لبنان في حالة "سقوط حر" ويجب ألا يتحول إلى "قصة مرعبة"

Print
سيناتور أمريكي: لبنان في حالة "سقوط حر" ويجب ألا يتحول إلى "قصة مرعبة" سيناتور أمريكي: لبنان في حالة "سقوط حر" ويجب ألا يتحول إلى "قصة مرعبة"

جي بي سي نيوز :- اعتبر السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال أن لبنان في حالة "سقوط حر" ويجب ألا تصبح قصته "قصة مرعبة"، معربا عن أمله في تشكيل حكومة هذا الأسبوع للبدء بمعالجة انهيار لبنان المالي.

وقال بلومنثال للصحفيين في نهاية زيارة وفد من الكونغرس إلى بيروت استغرقت يومين إن "لبنان في حالة سقوط حر... شاهدنا هذا الفيلم من قبل وهو قصة مرعبة، لكن الأمر الطيب أن هذا يمكن بل ينبغي تفاديه".

وقال السناتور كريس ميرفي رئيس الهيئة المعنية بالتعامل مع قضايا الشرق الأوسط في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: "سمعنا أنباء طيبة اليوم".

وأضاف أنه يتوقع تشكيل حكومة ربما لدى عودته إلى بلده.

وتجري الولايات المتحدة محادثات مع والأردن بشأن خطة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان.

وقالت الرئاسة اللبنانية إنها تشمل استخدام الغاز المصري لتوليد الكهرباء في الأردن وتوريدها عبر سوريا التي تخضع لعقوبات أمريكية تشمل ما يعرف بقانون "قيصر".

من جهته اعتبر السيناتور كريس فان هولن أن "التعقيد يكمن في التوريد عبر سوريا... نبحث عن سبل لمعالجة الأمر رغم قانون قيصر".

المصدر: "رويترز"

جي بي سي نيوز

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير

إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير

بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة

بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة