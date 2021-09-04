شيكابالا عن كهربا: ضرب عضو في اتحاد الكرة ولم يتم إيقافه

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قام محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الكرة بنادي الزمالك، بعقد مقارنة بين واقعتي أزمته مع أحمد مجاهد خلال تسلم الفريق الأبيض درع الدوري، وبين خناقة محمود كهربا ومحمد فضل خلال احتفال الأهلي بالدرع في الموسم الماضي.

وقال شيكابالا في تصريحات متلفزة: «هناك لاعب في فريق منافس تعدى بالضرب وباليد أمام الجميع على عضو بارز في اتحاد الكرة المصري ولم يتم إيقافه، وأنا لم أتجاوز في حق أحد وقررت الجبلاية ايقافي 8 أشهر».

وأكمل: «لم أحتفل بدرع الدوري وغادرت الملعب وقضيت يوم حزين بسبب ما حدث خلال تسلم الدرع وفرحتي كانت عقب نهاية مباراة الإنتاج ورؤية الفرحة في عيون جماهير النادي أمام مقر الزمالك».