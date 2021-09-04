أخبار عاجلة

"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام -
"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم -
"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين -
"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية -
"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات -
وزراء ونواب وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي (صور) -
أوباما: كنت أتمنى المشاركة في نهائي القرن أمام الأهلي.. وكنا نعلم برحيل فرجاني -
أصالة تخرج عن صمتها وتعلن خبر زواجها: «كل شيء بيننا مشترك» -
الإصابات تواصل الارتفاع.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
انتهاء مراسم عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

شيكابالا عن كهربا: ضرب عضو في اتحاد الكرة ولم يتم إيقافه

Print
شيكابالا عن كهربا: ضرب عضو في اتحاد الكرة ولم يتم إيقافه شيكابالا عن كهربا: ضرب عضو في اتحاد الكرة ولم يتم إيقافه

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قام محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الكرة بنادي ، بعقد مقارنة بين واقعتي أزمته مع أحمد مجاهد خلال تسلم الفريق الأبيض درع الدوري، وبين خناقة محمود كهربا ومحمد فضل خلال احتفال الأهلي بالدرع في الموسم الماضي.

وقال شيكابالا في تصريحات متلفزة: «هناك لاعب في فريق منافس تعدى بالضرب وباليد أمام الجميع على عضو بارز في اتحاد الكرة المصري ولم يتم إيقافه، وأنا لم أتجاوز في حق أحد وقررت الجبلاية ايقافي 8 أشهر».

وأكمل: «لم أحتفل بدرع الدوري وغادرت الملعب وقضيت يوم حزين بسبب ما حدث خلال تسلم الدرع وفرحتي كانت عقب نهاية مباراة الإنتاج ورؤية الفرحة في جماهير النادي أمام مقر الزمالك».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق

سموحة يتعاقد مع ظهير الزمالك السابق

أوباما: لن أرحل إلا بموافقة الزمالك.. ورقم «11» نحس

أوباما: لن أرحل إلا بموافقة الزمالك.. ورقم «11» نحس

عواد يقترب من البقاء مع الزمالك

عواد يقترب من البقاء مع الزمالك

مران الزمالك.. أوباما يخوض تدريبات خاصة

مران الزمالك.. أوباما يخوض تدريبات خاصة