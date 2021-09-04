شيكابالا يكشف سبب انفعاله على رئيس اتحاد الكرة في حفل تسليم درع الدوري

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قال شيكابالا، نجم الزمالك، إنه يشعر بالخوف والقلق من الموسم المقبل خاصة بعد قرارات الإيقاف التي صدرت ضد عدد من لاعبي الزمالك، «عندي شعور هيداس علينا».

وعن أزمة أحمد مجاهد، أضاف أن الأزمة بدأت بمنعي من الدخول داخل غرف خلع الملابس لارتداء تي شيرات الاحتفال بالتتويج بالدوري المصري الممتاز.

وأكد أن سبب انفعالي على أحمد مجاهد بعدما طلبت منه إدخال اللاعبين للاحتفال بدرع الدوري.

شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية السبت 4- 9 -2021، حلقة ينتظرها الكثيرون خاصة في ظل أول ظهور لقائد نادي الزمالك عقب تحقيقه بطولة الدوري الثالثة عشرة في تاريخ القلعة البيضاء، بالإضافة إلى الظهور الأول للأباتشي، عقب قرار إيقافه 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه عقب مشادته مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة ومشاركته في الفيديو المسىء للأهلي وجماهيره.

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مشاهدة حلقة شيكابالا مع عمرو أديب مباشر اضعط هنا (2)

مشاهدة حلقة شيكابالا مع عمرو أديب مباشر اضعط هنا (3)

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