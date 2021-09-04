أبوالقمصان: ترقيع «غشاء البكارة» نوع من التدليس ويخالف عقد الزواج

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قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن فتوى دار الإفتاء بإباحة ترقيع غشاء البكارة به نوع من التدليس لعقد الزواج قانونيًا، ومخالفة لعقد الزواج، مؤكدة أن القانون ينص على أن أي شيء من التدليس في العقد يفسده.

وأضافت أبوالقمصان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»: «في حالة زواج أي فتاة وكتابة أنها (بكر) في العقد وسبق لها الزواج حتى لو كان شرعيا رسميا.. هذا يعد نوعا من التدليس في عقد الزواج.. فساد العقد يبطل الزواج حتى يتراضى الطرفان معًا».

وتابعت: «إذا حملت المرأة وأنجبت طفلا يُفسخ العقد ولكن لا يبطل الزواج، ويتم إثبات الطفل لوالده لأنه تم إنجابه على فراش الزوجية».