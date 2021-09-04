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شيكابالا يروي تفاصيل أزمته مع أحمد مجاهد للمرة الأولى

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شيكابالا يروي تفاصيل أزمته مع أحمد مجاهد للمرة الأولى شيكابالا يروي تفاصيل أزمته مع أحمد مجاهد للمرة الأولى

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روى محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم وقائد فريق الكرة الأول بنادي ، تفاصيل أزمته مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري خلال تسلم الفريق الأبيض درع الدوري.

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية: «لم أتجاوز في حق أحمد مجاهد ولم أتلفظ بأي ألفاظ سيئة ضده وهو بنفسه أكد ذلك».

وأكمل: «شركة الأمن رفضت دخول باقي لاعبي الزمالك للاحفتال بالدرع ورفضت أيضًا قبل المباراة دخول أسر اللاعبين».

وواصل: «عدد كبير من الجماهير نزل بين شوطي مباراة الزمالك والبنك الأهلي لالتقاط صور تذكارية معي ولكن فوجئت بشركة الأمن ترفض دخول لاعبي الفريق للملعب».

وأنهى تصريحاته: «توجهت لأحمد مجاهد وقلت له هو علشان حضرتك أهلاوي مش عايز تدخل لاعيبة الزمالك، فرد عليّ: إطلاقًا..الأمر يد في شركة الأمن، وبعدها فوجئت بقرار إيقافي».

المصرى اليوم

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