شيكابالا يروي تفاصيل أزمته مع أحمد مجاهد للمرة الأولى

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روى محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم وقائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تفاصيل أزمته مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري خلال تسلم الفريق الأبيض درع الدوري.

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية: «لم أتجاوز في حق أحمد مجاهد ولم أتلفظ بأي ألفاظ سيئة ضده وهو بنفسه أكد ذلك».

وأكمل: «شركة الأمن رفضت دخول باقي لاعبي الزمالك للاحفتال بالدرع ورفضت أيضًا قبل المباراة دخول أسر اللاعبين».

وواصل: «عدد كبير من الجماهير نزل بين شوطي مباراة الزمالك والبنك الأهلي لالتقاط صور تذكارية معي ولكن فوجئت بشركة الأمن ترفض دخول لاعبي الفريق للملعب».

وأنهى تصريحاته: «توجهت لأحمد مجاهد وقلت له هو علشان حضرتك أهلاوي مش عايز تدخل لاعيبة الزمالك، فرد عليّ: إطلاقًا..الأمر يد في شركة الأمن، وبعدها فوجئت بقرار إيقافي».